Denizli'de depo yangınında hava aracı "gyrokopter" kullanılamaz hale geldi
01.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:44
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden biri tamamen yandı, ikisi zarar gördü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir depoda çıkan yangında iki kişilik açık kokpiti olan hava aracı "gyrokopter"lerden biri tamamen yandı, ikisi zarar gördü.
Korucuk Mahallesi Pamukkale yolunda faaliyet gösteren bir havacılık şirketinin deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depodaki gyrokopterlerden biri kullanılamaz hale geldi, ikisi kısmen zarar gördü.
İşyeri sahibi Hüseyin Ümit Ercan, yetkililerden yangınla ilgili bilgi aldı.
Kaynak: AA