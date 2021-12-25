DENİZLİ'DE DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ 27 TON 'SAHTE GÜBRE' ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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DENİZLİ'DE DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ 27 TON 'SAHTE GÜBRE' ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarmanın ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda 545 çuval içerisinde toplam 27 ton sahte gübre ele geçirildi.

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MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, jandarmanın ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir depoda 545 çuval içerisinde toplam 27 ton sahte gübre ele geçirildi. Ünlü bir gübre firmasının çuvalları kopyalanarak yapılan gübrenin, deniz kumu ve siyah toz boya karıştırılarak yapıldığı belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'ye sahte gübre getirildiğini belirledi. Dün Irlıganlı Mahallesi'nde bir gübre deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptıkları aramada satışa hazır halde 545 çuval olmak üzere toplam 27 ton sahte gübre ele geçirdi. Depodaki A.K. ile U.Ş. gözaltına alındı. Gübrelerin İzmir'de bir fabrikada üretilerek Denizli'ye getirildiği belirlendi. Ünlü bir gübre firmasının çuvallarının kopyalandığı, sahte gübrelerin deniz kumu ve siyah toz boya karıştırılarak yapıldığı tespit edildi. Bu şekilde tonlarca gübrenin piyasaya sürüldüğü tahmin edilirken, normalde piyasa fiyatı yaklaşık 600 lira olan gübrelerin geçen yılın ürünü denilerek 150 liradan satıldığı da belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DENİZLİ'DE DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ 27 TON 'SAHTE GÜBRE' ELE GEÇİRİLDİ

DENİZLİ'DE DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ 27 TON 'SAHTE GÜBRE' ELE GEÇİRİLDİ

DENİZLİ'DE DENİZ KUMUNDAN YAPILMIŞ 27 TON 'SAHTE GÜBRE' ELE GEÇİRİLDİ

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