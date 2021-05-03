Denizli'de DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüpheli yakalandı
Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye uyruklu DEAŞ zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu