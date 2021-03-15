Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

15.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:43
Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla aranan Suriye uyruklu şüphelinin kentte bir evde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

İkametteki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Aleyna Tilki Türkan Şoray Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:45:06. #1.16#
title