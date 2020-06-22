Denizli'de DEAŞ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
22.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 18:32
Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 1 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı.
DEAŞ silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında örgüt içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yapan ardından Denizli'ye geldiği tespit edilen 1 şahıs gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ
Kaynak: İHA