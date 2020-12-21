Denizli'de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
DENİZLİ'de, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.
DENİZLİ'de, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişi yakalandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi 2 kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin kaldığı adresi tespit eden ekipler, dün sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girip Denizli'ye geldiği belirtildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edildiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT