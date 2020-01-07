Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklu

07.01.2020 16:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:12

Denizli'de polis tarafından DEAŞ terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kişi gözaltına alındı. Şahsı işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, operasyon geçtiğimiz hafta Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Operasyonda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlaması ile 1 şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanaracak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA