Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

15.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:26
Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

DENİZLİ'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı.

DENİZLİ'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 1 kişi, gözaltına alındı. Şüphelinin kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği bildirildi. 

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü üyesi bir kişinin kentte saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin DEAŞ içerisinde çeşitli faaliyetler yürüttükten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçak yollardan girip, Denizli'ye geldiği belirtildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Aleyna Tilki Ferhan Şensoy
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 17:26:49. #1.16#
title