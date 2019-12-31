Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

31.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:42
Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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