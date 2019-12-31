Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.