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Denizli, Güncel

Denizli'de, darbe girişimine ilişkin yeniden yargılanan 33 sanık hakkındaki gerekçeli karar...

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16.

21.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:52
Denizli'de, darbe girişimine ilişkin yeniden yargılanan 33 sanık hakkındaki gerekçeli karar...

Denizli'de, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan 33 sanığın yeniden yargılandığı davada, anayasal düzeni ihlal etmek suçundan müebbet alan eski yüzbaşı ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar yapılan yargılamada, "anayasal düzeni ihlal suçundan" müebbet hapis cezası alan eski 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Adem Altundağ ile "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapis cezası alan 32 sanık hakkındaki kararın gerekçesi, hazırlandı.

Kararda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde sözde Denizli sıkıyönetim komutanı olarak atanan eski 11. Komando Tugay Komutanı Kamil Özhan Özbakır ve beraberindekilerin faaliyetleri özetlendi.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Denizli'den iki komando taburu ile Ankara'da darbe girişimine katılan Silahlı Kuvvetler unsurlarına destek görevi verildiği, Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığında, eğitim adı altında "komando yürüyüşü", "motorlu intikal" ve "üs bölgesi işgal faaliyeti" adı altında planlama yapıldığı belirtildi.

"İntikal emri askeri teammüllere uygun değil"

Çardak'a gece 02.00-04.00 arasında iki grup halinde yapılacak intikalin erkene alınmasıyla 23.45-00.18 saatleri arasında tugaydan çıkış yapıldığı belirtilen kararda, "İstanbul ve Ankara'da olayların başladığı, karışıklığın ve belirsizliğin olduğu bir ortamda verilen intikal emrinin askeri teamüllere ve hayatın doğal akışına uygun olmadığı değerlendirilmektedir." denildi.

"Suça iştirak için hepsinin örgüt üyesi olması gerekmez"

Sanıkların tugaydan çıkmadan ve Çardak Havaalanı'na giderken sıkıyönetim ilanından haberlerinin olduğunun bazı tanık beyanlarında yer aldığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Anayasamız, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine hiçbir suretle izin vermemektedir. Bu durumda emri yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Örgütün silahlı örgüt vasfını kazanması için mensuplarının silah sahipleri olması gerekmez. Silahlar üzerinde gerektiğinde tasarruf imkanının olması gerekli ve yeterlidir. Örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir. Suça iştirakten söz edebilmek için amaca yönelik bir fiil işleme hususunda iştirak iradelerini ortaya koyan kişilerin hepsinin bu amaçla kurulmuş bir örgütün üyesi olması da gerekmez."

Darbeye teşebbüste müşterek fail

Darbe girişiminde, 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle görev yapan sanık Adem Altundağ'ın Tugay Komutanı sanık Kamil Özhan Özbakır'ın talimatıyla sözde eğitim programını hazırladığı ve darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi:

"Darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri ya da görevleri kabullenerek ülke çapındaki icra hareketleriyle bağlantılı bir değer taşıyan icra hareketlerini gerçekleştirenlerin ya da görev paylaşımı bağlamında henüz sırası gelmemiş icra hareketleri için gerekli hazırlıkları yapanların bu suç yönünden müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerekmektedir."

Diğer sanıkların Ankara'ya takviye kuvvet olarak götürülmesi planlanan komando birliğine çeşitli kademelerde komuta etmek üzere harekata katılıp birliği sevk ve idare ederek Denizli'den Çardak Askeri Havaalanına intikal ettiklerine işaret edildi.

Mülki idare amirlerinin, havaalanında görevli personelin ve vatandaşların aldıkları önlemler ve karşı koymaları nedeniyle başarılı olamayan sanıkların, "zarar tehlikesi bakımından bağlantılı bir değer taşıdığından eylemlerinin, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek suçundan cezalandırılmalarına karar verilmiştir." denildi.

Dava süreci

Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığı ile Söke'de bulunan 11. Komando Tugay Komutan Yardımcılığından 550 asker, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi akşamı "motorlu intikal eğitimi" bahanesiyle Ankara'ya uçakla nakledilmek üzere Çardak Havaalanı'na gitmiş, gözaltına alınan 40'ı tutuklu 64 sanık hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Davada eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ile eski Söke Garnizon Komutanı Albay Erol Akman ağırlaştırılmış müebbet, 4 eski subay müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Denizli'ye gelen birliklere ait kamera kayıtlarını sildiği iddia edilen ere bir yıl 8 ay hapis cezası veren mahkeme, firari sanık eski kurmay başkanı yarbay Fahrettin Demir hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması kararlaştırılmıştı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 6 subaya verilen hapis cezası ile 41 sanık hakkındaki beraat kararını onamış, beraat eden 15 sanık ile 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan bir sanık hakkındaki kararı bozmuştu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 6 Kasım 2019'da 6 subaya verilen hapis cezasını onarken, 41 sanıktan 33'ünün beraat kararını bozmuştu.

Yeniden yapılan yargılamada, suç tarihinde 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olan Adem Altundağ'a "anayasal düzeni ihlal suçundan" müebbet hapis cezası verirken, eski 11. Komando Tugayı Topçu Taburu İkmal Subayı Binbaşı Ertuğrul Yavaşça 15 yıl, diğer 15 subay 14 yıl 2 ay, astsubaylar ise 13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı.

Kaynak: AA

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