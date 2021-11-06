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Denizli'de damperi açık kalan kamyon PTS direğine çarptı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de damperi açık kalan kamyon PTS direğine çarptı

Denizli'nin Çardak ilçesinde, damperi açık kalan kamyonun çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği zarar gördü.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde, damperi açık kalan kamyonun çarptığı Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direği zarar gördü.

Şaban A'nın kullandığı damperi açık kalan 20 K 1552 plakalı kamyon, Çardak Havalimanı güzergahındaki PTS direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk zarar görürken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Direkte oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
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