Denizli'de dağda mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı

29.02.2020 14:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 14:46

Denizli'nin Tavas ilçesinde piknik yapmak için çıktıkları dağlık arazide sis nedeniyle mahsur kalan üç kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Kızılcabölük Mahallesi'ndeki dağlık araziden yardım ihbarı alan AFAD ekipleri, bölgeye hareket etti.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü, kar yağışının da görüldüğü bölgede mahsur kalan Tevfik K. (26), Seyithan B. (23) ve Mervenur Y. (23) kurtarıldı.

Otomobil içinde bekleyen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA