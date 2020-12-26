Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu
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Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu

26.12.2020 21:47 | Son Güncelleme: 26.12.2020 21:50
Denizli'de dağda kaybolan kişi, AFAD ekiplerince bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gezmeye çıktığı dağda kaybolan kişiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gezmeye çıktığı dağda kaybolan kişiye, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri ulaştı.

Bağbağı bölgesinde sabah saatlerinde dağlık alana gezmeye giden Süleyman I, akşam saatlerinde dönüşe geçtiği sırada yolunu kaybetti.

Dağlık alanda kaybolan Süleyman I'nın 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine AFAD koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı.

Dağ Arama Kurtarma Derneğinin (DAK) katıldığı çalışmada Süleyman I, Kervansaray Mahallesi üst kesimindeki dağlık alanda AFAD ekiplerince bulundu.

Süleyman I'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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