Denizli'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD arama çalışması başlattı
24.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:44
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç için arama çalışması başlatıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç için arama çalışması başlatıldı.
Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bırakarak yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek