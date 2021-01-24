Denizli'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD arama çalışması başlattı
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Denizli'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD arama çalışması başlattı

24.01.2021 21:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:44
Denizli'de dağda kaybolan 3 kişi için AFAD arama çalışması başlattı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağda kaybolan 3 genç için arama çalışması başlatıldı.

Başkarcı Mahallesi'nden İsrafil Deresi mevkisine doğru sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan 3 kişi, akşam saatlerinde dönüş yolunu kaybedince durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbarın ardından dağda kaybolduğu belirtilen kişiler için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin Teras mevkisinde araçlarını bırakarak yaya olarak çalışmalara devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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