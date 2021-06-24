Denizli'de çuvalda telef olmuş 20 köpek yavrusu bulundu

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir merada telef olmuş 20 köpek yavrusu bulundu, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir merada telef olmuş 20 köpek yavrusu bulundu, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şubesi ekipleri, Yuvaköy Mahallesi yakınlarındaki merada çok sayıda telef olmuş köpeğin bulunduğu ihbarını aldı.

Ekiplerin bölgedeki incelemesinde, bir çuvalda bulunan köpek yavrularının 20'sinin de telef olduğu belirlendi.

Zehirlenerek telef edildikleri tahmin edilen hayvanlar, iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.

Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek