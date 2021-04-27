Çöpte Atatürk posteri bulunmasına ilişkin soruşturmada bir okul müdürü görevden uzaklaştırıldı

Denizli'de bir ilkokulun yakınında çöpte bulunan Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosuyla ilgili soruşturma kapsamında okulun müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Denizli'de bir ilkokulun yakınında çöpte bulunan Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosuyla ilgili soruşturma kapsamında okulun müdürünün görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, basında bir ilkokul yakınındaki çöpe Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun atılmış olduğuna dair haberler yer aldığı ifade edildi.

Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli basın yayın organlarında Doğan Demircioğlu Emsan İlkokulu yakınında Atatürk posteri ve İstiklal Marşı tablosunun çöpe atılması ile ilgili çıkan haberlere istinaden okul müdürü R.Ö. görevden uzaklaştırılarak konunun aydınlığa kavuşturulması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek