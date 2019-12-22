Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ahır olarak kullanılan ahşap binanın çökmesi sonucu altında kalan yaşlı kadın öldü, yeğeni yaralandı.

22.12.2019 22:36 | Son Güncelleme: 22.12.2019 22:36
Denizli'de çöken ahırın altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

'nin ilçesinde ahır olarak kullanılan ahşap binanın çökmesi sonucu altında kalan yaşlı kadın öldü, yeğeni yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dedebağı Mahallesi'nde küçük ve büyükbaş hayvan besleyen Cemile Ersoy (76), yeğeni Tahsin Can Güner (17) ile evinin yanındaki tek katlı ahırı temizlediği sırada ahırın kiremitleri ve tahtaları henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla çıkarılan Cemile Ersoy ve Tahsin Can Güner, 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı Ersoy, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti, Güner ise ilk müdahelenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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