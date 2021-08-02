Denizli'de çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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Denizli'de çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli'de çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de kaçakçılara karşı gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Denizli'de kaçakçılara karşı gerçekleştirilen 3 farklı operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Denizli'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla kentte 3 farklı operasyon geçekleştirdi. Operasyon soncu ekipler toplamda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. İş yerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette bandrolsüz bin 733 şişe kaçak/sahte alkol ile toplam bin 475 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Yakalanan 5 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. - DENİZLİ

Denizli'de çok sayıda sahte alkol ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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