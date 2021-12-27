Denizli'de çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi, serbest bırakıldı - Haberler
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Denizli'de çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi, serbest bırakıldı

Denizli'de çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi, serbest bırakıldı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki İran uyruklu çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi serbest bırakıldı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 yaşındaki İran uyruklu çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibi serbest bırakıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan köpeğin sahibi İran uyruklu M.A'nın (24) emniyetteki işlemi tamamlandı. Savcılık kararıyla serbest bırakılan M.A'ya 12 bin lira ceza uygulandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı ekiplerince gözetim altına alınan köpeğin burada tutulacağı belirtildi.

Zeytinköy Mahallesi'ndeki Kozlupınar Caddesi'nde İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye (13) dün pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Jafeti, tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Köpeğin sahibi M.A. ise gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

Son dakika haber... Denizli'de pitbull saldıran çocuk yaralandı; o anlar kamerada

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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