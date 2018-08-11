Denizli'de Cinayet ve İntihar

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde eşi ve 13 yaşındaki kızını boğarak öldüren kişi kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Arslan, Akkonak Mahallesi'ndeki evlerinde annesi Sevgi (45) ve kız kardeşi Esma'nın (13) yerde hareketsiz yattıklarını, babası Ali Arslan'ın da (47) elektrik kablosuyla asılı olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, baba, anne ve kızlarının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Psikolojik sorunları olan Ali Arslan'ın, eşi ve kızını boğarak öldürdüğü, kendini elektrik kablosuyla asarak intihar ettiği belirtildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.