Denizli'de çıkan yangında odunluk kullanılamaz hale geldi

28.08.2019 15:33

Denizli'nin Çameli ilçesinde bir evin odunluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kısa sürede kontrol alınan yangında maddi hasar olduğu öğrenildi.



Yangın Gökçeyaka Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıktı. Ahmet Tosun'a ait olan evin odunluğundan dumanların yükseldiğini fark eden aile ve mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.



Yangının soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından odunluğun tamamen yanarak maddi hasar oluşturduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA