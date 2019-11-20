Denizli'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybetti
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Denizli'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde üç evin kullanılamaz hale geldiği yangında 88 yaşındaki alzaymır hastası hayatını kaybetti.

20.11.2019 10:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:52
Denizli'de çıkan yangında alzaymır hastası hayatını kaybetti

'nin ilçesinde üç evin kullanılamaz hale geldiği yangında 88 yaşındaki alzaymır hastası hayatını kaybetti.

Karaçay Mahallesi Kadıkızı Sokak'ta Mehmet Bozdemir'in (88) evindeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.


Yakınlarının vermesi üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında bitişik haldeki 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Evde yapılan incelemede alzaymır hastası Bozdemir'in cesedi bulundu.

Bozdemir'in cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaynak: AA
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