Silahlı kavga: 1 ölü
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Silahlı kavga: 1 ölü

07.03.2021 22:53 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:06
Silahlı kavga: 1 ölü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahallesi 5001 Sokak üzerinde bulunan bir oto yıkamacıda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yanlarındaki tüfekle ve tabancayla birbirlerine ateş eden şüpheliler, olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Dev, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, iki ayrı otomobille kaçtıklarını tespit ettiği şüphelilerden Y.E.İ, F.İ, Z.T, Y.H. ve H.B'yi yakaladı.

Zanlıların kullandığı araçlarda kurşun ve saçma izinin olduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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