Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü
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Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Karataş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 20 orman işçisi, 15 arazöz ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Ekiplerin yangının çıkış nedenini bulmak için çalışması devam ediyor.

Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü
Son dakika haberi | Çıkan orman yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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