Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Denizli'de çıkan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yayla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Buldan ilçesinde dün akşam saatlerinde de yangın çıkmıştı. Türlübey Mahallesi yakınlarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, sabaha karşı tamamen kontrol altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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