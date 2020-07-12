Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
12.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:12
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sandalcık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi, Denizli ve Fethiye'den 2 helikopter, söndürme çalışmalarına katıldı.
Ormanlık alan yakınında bulunan bir ahırın içindeki hayvanlar tahliye edildi. Ahırlarda hasar oluştu.
Yaklaşık 3 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak: AA