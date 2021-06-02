Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Denizli'de çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçukbey Mahallesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.E.E. ve B.A.Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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