Denizli'de çiftçiler üretime devam etti
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Uzunpınar, Pamukkale, Denizli, Güncel

Denizli'de çiftçiler üretime devam etti

Denizli'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf çiftçiler, çalışmalarını sürdürdü.

19.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:48
Denizli'de çiftçiler üretime devam etti

Denizli'de yeni tip koronavirüs salgını kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf çiftçiler, çalışmalarını sürdürdü.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler başta olmak üzere Uzunpınar, Güzelpınar ve Kurtluca mahallelerinde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiren çiftçilerin kimi kekik fidesi dikerken kimi de çapa yaparak yabani otları temizledi.

Meyve, buğday ve pamuk üretimi ve hayvancılık yapılan yerlerde de üreticilerin çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi.

Çiftçiler, üretimin kesintiye uğramaması için alınan kararı desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: AA

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