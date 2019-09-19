Denizli'de çift başlı buzağı ölü doğdu

19.09.2019 12:14

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğum zamanı gelen inekten sezaryenle alınan çift başlı buzağı ölü doğdu.

Alınan bilgiye göre, Karabayır Mahallesi'nde besicilik yapan Ramazan Gümüş, ineğinin doğum zamanının geldiğini düşünerek veteriner hekim çağırdı.

Doğum yapacak ineğin zorlandığını fark eden veteriner hekim, sezaryenle buzağıyı almaya karar verdi. Yaklaşık 4 saatin ardından sezaryenle alınan buzağının çift başlı ve ölü olduğu görüldü.

Doğum yapan ineğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, çift başlı buzağıyı görenler şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: AA