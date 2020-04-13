Denizli'de çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs yakalandı Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 7 bin 44 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son 1 haftada yapılan uygulamalarda 7 bin 44 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 34 şahıs yakalandı. Polis ekipleri ayrıca yaptıkları çalışmada çalınan bir köpeği de bularak sahibine teslim etti.

Denizli'de, polis ekipleri tarafından 6-12 Nisan tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 7 bin 44 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 34 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 1 çalıntı köpek, 1 adet laptop, 2 adet cep telefonu, 4 adet çalıntı motosiklet, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 130 farklı ayrı asayiş olayında ise 88 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahısların ise 1'nin tutuklanarak ceza evine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA