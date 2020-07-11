Denizli'de çatıdan düşen kaynak ustası hayatını kaybetti Denizli'nin Serinhisar ilçesinde çatıdan düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde çatıdan düşen kaynak ustası yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin yerden yüksekliği yaklaşık 10 metre olan çatı bölümünde çalışan kaynak ustası Mehmet Dal, dengesini kaybederek zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Serinhisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA