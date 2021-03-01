Son dakika haber... Çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücü adliyeye sevk edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsüyle çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yakalanan kişi, adliyeye sevk edildi, sürüklenme anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde minibüsüyle çarptığı motosikletliyi sürükleyerek ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yakalanan kişi, adliyeye sevk edildi, sürüklenme anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Denizli-Ankara kara yolu Üçgen mevkisinde çarpıştığı 20 V 6593 plakalı motosikletin sürücüsü Enes Dailli'yi (26) kaza yerinden minibüsünün altında yaklaşık 800 metre sürükleyerek ölümüne neden olduğu öne sürülen 16 JN 408 plakalı minibüsün sürücüsü O.K. (29) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Osman K'nin emniyetteki ifadesinde, motosiklete çarpmadığını, minibüsün altında sürüklenen biri olduğunu fark etmediğini iddia ettiği öğrenildi.

Öte yandan kazanın ardından motosiklet sürücüsünün minibüsün altında sürüklendiği anları, bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydetti.

- Olay

Üçgen mevkisinde 27 Şubat Cumartesi gecesi, yol kenarında bir motosiklet ile bir minibüse ait olduğu belirlenen plaka görülmüş, motosikletin sürücüsü Enes Dailli'nin cesedi 800 metre mesafede bulunmuş ve minibüsün sürücüsü O.K. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu