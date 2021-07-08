Denizli'de çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çarptığı bahçe kapısına sıkışan otomobilin sürücüsü aracı terk edip kaçtı.
Karaman Mahallesi 1482 Sokak'ta Nebi Selbes, evinin önünden gürültü gelmesi üzerine dışarı çıktığında apartmanın bahçe kapısına sıkışmış bir otomobil gördü.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahçe kapısının demirlerine sıkışan 20 AAU 809 plakalı aracın sürücüsünün kaza yerini terk ettiğini belirleyen ekipler, sürücünün bulunması için çevrede çalışma başlattı.
Bahçe duvarı ile demir kapı arasına sıkışan otomobil ahtapot çekici ile kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu