Denizli'de çapa makinesine ayağını kaptıran çocuk öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran 16 yaşındaki Harun Şakar hayatını kaybetti.
16.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:12
Denizli'nin Çameli ilçesinde ayağını çapa makinesine kaptıran 16 yaşındaki Harun Şakar hayatını kaybetti.
Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan Şakar, tarlada çalışan bir traktörün arkasına bağlı çapa makinesinin üzerine çıktı.
Bu sırada hareket etmeye başlayan makineye ayağını kaptıran Şakar, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Şakar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA