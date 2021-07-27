Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
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Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler

Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin halı, klima, duvar ve tablolarını boya dökerek tahrip etti.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin halı, klima, duvar ve tablolarını boya dökerek tahrip etti. Caminin avize, havalandırma ve ses sistemlerine de hasar verildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Hürriyet Mahallesi'ndeki Keskin Camisi'ne dün akşam giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, ibadethanenin halı, klima, duvar ve tablolarına mavi ve beyaz renkli yağlı boya döktü. Şüpheli ya da şüpheliler, daha sonra caminin avize ve havalandırmalarını kırdı, ses sisteminin kablolarını kesti. Dün yatsı namazını kılmak için gelenler, caminin tahrip edildiğini görünce polise bildirdi. Cami, Pamukkale Belediyesi ekipleri ve cemaat tarafından temizlendi, polis de soruşturma başlattı.

Keskin Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Halil Şahin, olaya tepki göstererek, "Camiye pencereden girmişler. Camimizin birçok yerine boya dökmüşler. Elektronik cihazlarımızı tahrip etmişler. Arkadaşlarımızla birlikte burayı temizledik. Yapılana anlam veremiyoruz" dedi.

Cami cemaatinden Süleyman Kanar ise "Bu yapılan çok kötü bir davranış. Bu nasıl bir insanlıktır? Bu yaşıma geldim, böyle şey görmedim. Camimize zarar verenleri kınıyorum. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm" diye konuştu.


Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler
Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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