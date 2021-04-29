Denizli'de camiden kilim hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı
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Denizli'de camiden kilim hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de camiden kilim hırsızlığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir camiden kilim çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir camiden kilim çaldığı öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Pamukkale ve Acıpayam ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, Cankurtaran Mahallesi'ndeki Aşağı Cami'den 11 kilimin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerasından tespit ettikleri şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler Y.E. (35) ve S.K. (34) yakalandı. Ele geçirilen kilimler, camiye teslim edildi.

Şüphelilerden Y.E'nin 33 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Öte ayandan, cami cemaatinden Mustafa Ali Kiriş, kilimleri hızlı şekilde bularak teslim eden jandarma ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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