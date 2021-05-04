Denizli'de cami hoparlöründen yağmur duası

Denizli'nin Tavas ilçesinde cami hoparlöründen yapılan yağmur duasına vatandaşlar evlerinden iştirak etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde cami hoparlöründen yapılan yağmur duasına vatandaşlar evlerinden iştirak etti.

İlçe merkezi ile mahallelerdeki camilerin hoparlörlerinden merkezi sistemle okunan yağmur duasına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde vatandaşlar evlerinden katıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar da bulundukları ortamlarda yağmur duasına iştirak etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu