Denizli'de cam horoz heykelinde bakım ve temizlik yapıldı

Denizli'nin simgesi olarak gösterilen 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki cam horoz heykelinde bakım ve temizlik çalışması yapıldıBelediyeden yapılan açıklamaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen ekipler, kaidesiyle birlikte 4,10 metre yüksekliğindeki yaklaşık 7 bin...