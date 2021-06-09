Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir inşaatın 8. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Şemikler Mahallesi 4804. Sokak'taki bir inşaatın 8. katında çalışan Mahmut Elkurdi bulunduğu yerden düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği işçinin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son dakika haber | İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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