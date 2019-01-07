Denizli'de Buzlu Zeminde Düşen Kişi Öldü
Denizli'nin Çameli ilçesinde buzlu zeminde ayağı kayıp düşen kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Çameli ilçesinde buzlu zeminde ayağı kayıp düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kalınkoz Mahallesi'nde yaşayan Ali Alpan (63), ekmek almak için evden çıktı.
Bakkala doğru yürüyen Alpan, karla kaplı yolda buzlanma nedeniyle ayağının kayması sonucu dengesini kaybedip düştü.
Başından yaralanan Alpan, olay yerine çağrılan ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alpan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA