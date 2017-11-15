Denizli'de Büyük Depreminin 300. Yılı Paneli Düzenlenecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Kasım 1717 yılında meydana gelen ve Denizli'de yaklaşık 6 bin kişinin hayatını kaybettiği büyük depremin 300. yılı nedeniyle "Denizli Büyük Depreminin 300. Yılı Paneli" paneli düzenliyor.



Denizli'de 19 Kasım 1717'de meydana gelen depremin 300. yılı nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir panel düzenliyor. Deprem bilincinin kazandırılması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği "Denizli Depreminin 300. Yılı Paneli" 16 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Panel 2 oturum halinde yapılacak. Birinci oturumda Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, "Deprem Gerçeği ve Alınması Gereken Tedbirler" başlıklı sunumunu yapacak. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Şevket Şenel'in "Depreme Hazır mıyız?" sunumunun ardından başlayacak 2. oturumda Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Dernekler adına Marmaray ve İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Projesi'nde görev alan Yoshinori Moriwaki, "İki Ülke Arasındaki Deprem Felaketlerini Önleme Farklılıkları, Sismik İzolasyon" konusunda sunum yapacak. 1717 depremi nedeniyle Denizli merkez ve çevre yerleşimlerde evlerin tamamına yakını yıkılırken, o yıllarda 12 bin olan nüfusun yarısının hayatını kaybettiği belirtiliyor. 18 mahalleden oluşan kent merkezinde 19 Kasım 1717 günü öğlen vaktinde meydana gelen şiddetli depremde camiler, mescitler, hanlar, hamamlar, okullar, çarşı, pazar, dükkan ve evlerin birçoğunun bir anda yıkıldığı ifade ediliyor. - DENİZLİ