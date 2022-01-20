Denizli'de bulunan yaralı puhu, Afyonkarahisar'da tedavi ediliyor - Haberler
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Denizli'de bulunan yaralı puhu, Afyonkarahisar'da tedavi ediliyor

Denizli'de bulunan yaralı puhu, Afyonkarahisar'da tedavi ediliyor
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yaralı bulunan puhu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

DENİZLİ (AA) - Afyonkarahisar'da yaralı bulunan puhu, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Denizli kırsalında bulunan yaralı puhuyu, AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne teslim etti.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, puhu kuşunun genel durumunun kötü olduğunu kaydetti.

Puhunun sol kanadının uç kısmının çarpmaya bağlı olarak kırıldığını belirlediklerini belirten Kandır, "Puhu kuşunun uzunca bir süre kanadındaki kırıktan dolayı avlanamadığı, aç kaldığı, insanlar buluncaya kadar da üzerinden uzun zaman geçtiği için aşırı zayıfladığını tahmin etmekteyiz. Sağlık durumu ciddiyetini hala koruyor. Dileriz hayata tutunur. Elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Denizli'de bulunan yaralı puhu, Afyonkarahisar'da tedavi ediliyor

Denizli'de bulunan yaralı puhu, Afyonkarahisar'da tedavi ediliyor

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

Rehabilitasyon, Karahisar, Araştırma, Denizli, Güncel, Haber

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