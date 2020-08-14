Denizli'de bulunan yaralı leylekler tedavi altına alındı Denizli'nin Bekilli ilçesinde ilçesinde yaralı halde bulunan 2 leylek, tedavi altına alındı.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde ilçesinde yaralı halde bulunan 2 leylek, tedavi altına alındı.

İlçede yaşanan bir vatandaş tarlasında av tüfeğiyle vurulmuş halde 2 leylek bulunca durumu belediye ekiplerine bildirdi.

Görevliler tarafından Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen leylekler burada tedavi altına alındı.

Kanatlarından saçmayla yaralandığı belirlenen leylekler tedavisinin ardından göç mevsiminde doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA