Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık çeşme restore edilecek
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Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık çeşme restore edilecek

Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti'ndeki 2 bin yıllık çeşme restore edilecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Kültür Sanat

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık Traian Çeşmesi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde bulunan 2 bin yıllık Traian Çeşmesi'nin restorasyonu için protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokole, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Turhan Veli Akyol ve Laodikya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek imza attı.

Protokol gereği Merkezefendi Belediyesi, kazı ve restorasyon çalışmalarına 600 bin lira destek sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Doğan, çalışmalara katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, protokolün bir başlangıç olmasını temenni etti.

Akyol ise verdikleri destek dolayısıyla Merkezefendi Belediyesine teşekkür etti.

Prof. Dr. Şimşek de "Traian Çeşmesi'ni hep birlikte ayağa kaldıracağız. Buranın açılışını hep birlikte yapacağız. Doğan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Traian Çeşmesi'nin özellikleri

İmparator Marcus Ulpius Nerva Traianus (Traian) döneminde inşa edildiği değerlendirilen anıtsal çeşmenin, tek katlı haraketli cephe düzenlemesine sahip olduğu, geniş bir meydanla tasarlandığı belirtiliyor.

Çeşmenin meydana bakan cephesinin doğu kanadında "su yasası" olarak nitelendirilen bir yazıt açığa çıkarıldı. Yazıtta, su temizliği, hattın korunması, suyun dağıtımına ilişkin bilgiler, denetmenlerin görevleri ve kurallara uymayanlara verilecek cezalar yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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