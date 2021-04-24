Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
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Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını yolda bıçakla tehdit eden zanlı yakalandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını yolda bıçakla tehdit eden zanlı yakalandı.

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan A.A. (48), Sırakapılar Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde, boşanma aşamasındaki eşi S.A. ve küçük yaştaki kızıyla karşılaştı.

Çift arasında tartışma çıktı. Bu sırasında cebinden bıçak çıkaran A.A, kızının önünde eşine tehditler savurdu. Çevredekiler, araya girerek kavganın büyümesini engelledi.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri, A.A'yı gözaltına aldı. A.A'nın ifadesinde, çocuğunun kendisinde kalmasını istemeyen eşini korkutmak için bıçak çektiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, A.A'nın bıçakla eşini tehdit ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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