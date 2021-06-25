Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
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Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında çıkan kavgada boşandığı eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde polis ekipleri, sokak ortasında çıkan kavgada boşandığı eşini bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

Bir yıl önce boşandığı belirtilen T.S. (28) ile R.S.A. (26) arasında Merkezefendi Mahallesi 1736 Sokak'ta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.S, bıçakla R.S.A'yı kalçası ve bacağından bıçaklayarak uzaklaştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan T.S'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan T.S'nin ifadesinde, barışma teklifini kabul etmediği için boşandığı eşiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Denizli'de boşandığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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