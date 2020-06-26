Denizli'de boş arazide 6 sokak köpeği ölüsü bulundu
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde boş arazide 6 sokak köpeği ölüsü bulundu.
26.06.2020 19:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:08
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde boş arazide 6 sokak köpeği ölüsü bulundu.
İnceler Mahallesi'deki boş bir arazide çok sayıda köpek ölüsü bulunduğunu gören çevre sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, 6 köpeğin telef olduğunu belirledi.
Köpekler, iş makinesiyle açılan çukura gömüldü.
Jandarma ekipleri, konuyla ilgili bölgede çalışma yaptı.
Kaynak: AA