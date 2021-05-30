Denizli'de biri koruma altındaki 3 ahşap ev yandı
Denizli'nin Babadağ ilçesinde biri koruma altında olan 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde biri koruma altında olan 3 ahşap ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Mustafa Işık'a ait boş ahşap evde yangın çıktı. Yayılan alevler, bitişikteki Muharrem Girgin ve Ahmet Demirci'ye ait tek katlı ahşap evlere sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 3 ev kullanılmaz hale geldi. Ahmet Demirci'ye ait yaklaşık 100 yıllık evin koruma altında olduğu anlaşıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu