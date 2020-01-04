Denizli'de bir vatandaşın kargo şirketine verdiği adres şaşırttı

04.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:54

Denizli'nin Buldan ilçesinde kitap siparişi veren kişi, kargo şirketine yazdırdığı adresle şaşkınlık yarattı.

İlçede yaşamını sürdüren S.K, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir yayınevinden kitap siparişi verdi. S.K'nin kargonun evine gelebilmesi için adres bölümüne yazdığı not ise kargocuları şaşırttı.

Kendisine kitabını ulaştıran postacının adresi kolay bulabilmesi için tarifini yapan S.K, adres notunda şu ifadelere yer verdi:

"Köyün girişinden direk gel, hiç sapma. Orada cami var. Oradan sola dön, direk gel, hiç sapma, son mahalle gelene kadar gel. İkiye yol ayrılır, sağ ve sol var. Buldan/Denizli"

Kaynak: AA