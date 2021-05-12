Denizli'de bir üniversite öğrencisinin kütüphane hayali, imeceyle gerçekleştirildi
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Denizli'de bir üniversite öğrencisinin kütüphane hayali, imeceyle gerçekleştirildi

Denizli'de bir üniversite öğrencisinin kütüphane hayali, imeceyle gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Çivril ilçesinde mahallesindeki eski okul binasının atıl vaziyette kalmasına üzülen üniversite öğrencisinin çağrısı sonrası ilçeye kütüphane ve kurs merkezi kazandırıldı.

Çivril ilçesinde mahallesindeki eski okul binasının atıl vaziyette kalmasına üzülen üniversite öğrencisinin çağrısı sonrası ilçeye kütüphane ve kurs merkezi kazandırıldı.

Yalınlı Mahallesi'nde yaşayan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Gamze Atmaca, mahallesinde 1988 yılında eğitim ve öğretime kapatılan tek katlı okul binasının metruk hale geldiğini görerek, tadilat projesi için harekete geçti.

Atmaca'nın çağrısına duyarsız kalmayan Çivril Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverler imece usulüyle çalışma yürüttü.

Gönüllü öğrencilerin 2 aylık çalışması sonucu yenilenen binanın ay sonunda kütüphane ve kurs merkezi olarak hizmete açılması planlanıyor.

Gamze Atmaca, AA muhabirine, üniversite yıllarında kurduğu "Gülümse Platformu" sayesinde birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını söyledi.

Mahallesindeki atıl durumdaki okul binasının eğitime kazandırılması için yola çıktığını anlatan Atmaca, şöyle konuştu:

"Köyümüzdeki okul 33 yıl önce kapanmış bina da zamanla harabeye dönmüştü. Bu şekilde kalması vicdanımı rahatsız etti. Okulu yeniden köyün kullanımına açmak için kollarımızı sıvadık. İmece usulü herkes taşın altına elini koydu. Ortaya mükemmel bir iş çıktı. Yenilenen binada üç oda var. Bunları kütüphane, oyun alanı ve kurs merkezi olarak hizmete açacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Çakır

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